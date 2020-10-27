В Крыму возможен рост цен на ряд продуктов питания — эксперт

Эксперт считает, что в Крыму возможно повышение цен на ряд продуктов питания, передают «РИА Новости (Крым)».

Почему цены на бензин в Крыму такие высокие? Председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев уточнил, что в некоторых регионах страны цены на ряд продуктов уже повысились, и, возможно, это произойдет и в Крыму.

«У меня спрашивают, почему у нас цена на сахар с 33 до 60 рублей за килограмм поднялась, почему растут цены на растительное масло. К сожалению, это уже происходит, и объясняют это тем, что растут оптовые цены. Однако это ведь не импорт, а наше производство. Административные органы должны этими вопросами заниматься», — заключил эксперт.