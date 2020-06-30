В Крыму возобновят работу аквапарки и сауны с 1 июля

В Крыму к работе вернутся сауны, аквапарки и СПА-комплексы с 1 июля. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму с 1 июля откроют детские лагеря и другие сферы отдыха и спорта «С 1 июля сняты ограничения на работу аквапарков, СПА-комплексов и саун. Под запретом пока остается работа театров и кинотеатров. Необходимо выработать формат, при котором эти организации смогут возобновить свою деятельность», – отметил он.

Аксенов подчеркнул, что все виды деятельности должны осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.