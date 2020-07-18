В Крыму впервые провели мониторинг водоохранных зон с помощью беспилотника

Специалисты Центра киберагрономии КФУ провели первый активный мониторинг природоохранных зон полуострова с помощью беспилотника в рамках реализации совместного проекта с Министерством сельского хозяйства Республики Крым, передает пресс-служба университета.

Абитуриенты КФУ смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ дистанционно В начале года Крымский федеральный университета приобрел два беспилотника самолетного типа, произведенные концерном «Калашников», на общую сумму более пяти млн рублей. Специалисты университета прошли необходимое обучение для работы на новом оборудовании.

Система дистанционного зондирования земли самолетного типа ZALA 421-16F1 оборудована мультиспектральной камерой MicaSence, которая позволяет отслеживать индекс продуктивности растительных сообществ, камерой видимого спектра, а также курсовой камерой, которая записывает видео в режиме реального времени. Борт может находиться в воздухе до 4,5 часов, при этом производя мониторинг на удалении до 50 км от точки старта на высоте до пяти км. Максимальная скорость – до 110 км/ч, в зависимости от погодных условий. Размах крыла данного борта – 2,8 м., что оптимально для эксплуатации в крымских условиях.