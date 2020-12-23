В Крыму введут новые ограничения для недопущения распространения COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму будут введены новые ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В Крыму COVID-19 подтвердился у 353 человек за сутки «Я не буду их озвучивать, они найдут отражение в указе», – уточнила она.

Пеньковская также напомнила, что приближаются религиозные праздники и подчеркнула, что необходимо ответственно относиться к противоэпидемическим требованиям на богослужениях.