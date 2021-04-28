В Крыму введут особый противопожарный режим на майские праздники

На территории Крыма планируют ввести особый противопожарный режим перед майскими праздниками, передает Крыминформ, ссылаясь на начальника управления деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по РК Александра Козинеца.

Он подчеркнул, что жарить шашлыки на природе можно будет только в специально оборудованных для этого местах.

«Будем контролировать ситуацию в ходе рейдовых осмотров, совместных осмотров с органами власти, органами внутренних дел, с лесниками, с нашими добровольцами», – отметил Козинец.