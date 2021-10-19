В Крыму вводят обязательную вакцинацию

В Крыму за сутки зарегистрировали 604 новых случая COVID-19. Таким образом, соседний с нами регион опять ставит новый антирекорд по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Минздраве РК.

Рост продолжается уже третью неделю. Выздоровели за сутки 543 пациента, скончались – 17. В связи с этим Роспотребнадзор ввёл обязательную вакцинацию для определённых категорий граждан на территории республики. Ей подлежат работники сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и торговли. Также привиться должны курьеры и работники общепита, гостиниц, пансионатов, хостелов и других средств размещения; сотрудники салонов красоты, массажных салонов, бань, саун, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов; сотрудники сферы ЖКХ и энергетики; работники культурных организаций, выставок, театров и кинотеатров. Также должны вакцинироваться государственные и муниципальные служащие.

Руководители компаний должны организовать вакцинацию первым компонентом 80% штата работников до 15 ноября 2021 года.