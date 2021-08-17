В Крыму выдали 920 электронных подписей за полтора месяца

С июля 2021 года в Республике Крым Удостоверяющий центр ФНС России выдал 920 квалифицированных электронных подписей юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и нотариусам, передает пресс-служба УФНС РФ по РК.

Новый проект ФНС России «Общественное питание» набирает обороты в Крыму Напомним, квалифицированные сертификаты для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов выпускаются территориальными налоговыми органами. Заявитель должен лично предоставить заявление на выпуск КЭП, основной документ удостоверяющий личность, носитель для записи ключей электронной подписи и информацию по СНИЛС в налоговый орган.

Также появилась возможность получить сертификат ключа проверки электронной подписи иностранным гражданам и представителям уполномоченных организаций.