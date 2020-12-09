В Крыму выделят деньги неработающим из-за новогодних ограничений компаниям

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что предприятия, которые не смогут работать на новогодние праздники из-за ограничений, получат материальную поддержку.

Аксенов заявил, что лишит отельеров господдержки за проведение корпоративов «По предпринимателям мы совместно с Севастополем вышли с инициативой, чтобы те предприятия, которые имели напряжения с работой, или сейчас (попадут) под ограничения, подумать, как их поддержать материально. Все понимаем, что Новый год для многих – возможность заработать на определенный сезон, особенно на пустые месяцы – январь-февраль, когда туристов нет», – уточнил Аксёнов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лишит господдержки отели, которые разрешат проведение новогодних корпоративов на своей территории, вопреки действующему на полуострове запрету.