В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса

За 13 июля на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

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«За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции. 2 случая завезены из-за рубежа, 6 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью, 2 – среди контактных по ранее зарегистрированному случаю, 1 – при скрининге здоровых лиц.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 889 случаев новой коронавирусной инфекции. 55 из них завозные из-за границы, 100 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 636 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 98 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 638 человек.

Выздоровевших за весь период – 657 человек», — сообщил Аксёнов.