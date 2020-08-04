В Крыму выявили 18 новых случаев COVID-19

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За минувшие сутки в Республике Крым выявлено 18 случаев COVID-19. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«7 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Сергей Аксёнов.

Всего сначала года в республике новой коронавирусной инфекцией заболели 1323 человека. 73 случая завезены из-за границы, 109 – из других регионов РФ и выявлены по контакту с ними, 973 человека с СOVID-19 выявлены при обращении за медпомощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 168 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За 3 августа в специализированных крымских лабораториях протестировали 373 человека.

Всего за весь период выздоровело 945 человек.