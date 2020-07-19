В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса

За 18 июля на территории Республики Крым подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Фото: Лидия Ветхова

«За 18 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции. 1 из них завозной из-за рубежа, 13 – выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе, 3 из них – прибывшие из других субъектов РФ), 8 случаев выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при скрининге здоровых лиц.

​Всего на текущий период в республике зарегистрировано 969 случаев новой коронавирусной инфекции. 63 из них завозные из-за границы, 104 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 690 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 112 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

​За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2295 человек.

Выздоровевших за весь период – 721 человек», — сообщил Аксёнов.