В Крыму выявили 36 новых случаев СOVID-19

Фото: pixabay.com

В Республике Крым за минувшие сутки выявлено 36 новых случаев заражения СOVID-19. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 – при скрининге здоровых лиц, 1 – прибывший из Украины», — написал Сергей Аксёнов.

Всего с начала года в республике новой коронавирусной инфекцией заразились 1305 человек. Так, 73 случая завезены из-за границы, 109 – из других регионов России и выявлены по контакту с ними, 955 человек зарегистрировано при обращении за медпомощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 168 случаев выявлено при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За 2 августа в специализированных крымских лабораториях протестировали 1397 человек.

Выздоровевших за весь период – 932 человека.