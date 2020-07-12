В Крыму выявили 7 новых случаев коронавируса

За 12 июля на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

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«За 12 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 7 случаев коронавирусной инфекции. 4 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – при скрининге здоровых лиц.

​Всего на текущий период в республике зарегистрировано 878 случаев новой коронавирусной инфекции. 53 из них завозные из-за границы, 100 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 628 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 97 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

​За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1402 человека.

Выздоровевших за весь период – 647 человек», — сообщил Аксёнов.