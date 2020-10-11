В Крыму выявлено 152 новых случая коронавирусной инфекции

152 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Крыму за минувшие сутки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети.

Около 30% больных COVID-19 проходят курс лечения на дому По его словам, 121 случай заражения выявлен при обращении за медицинской помощью. Еще 31 случай выявлен среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Всего в Крыму зарегистрировано 5862 случая COVID-19, из них 107 — завозные из-за границы, 128 — из других регионов России.

«При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров горячей линии», — подчеркнул Сергей Аксенов.