В Крыму выявлено 255 новых случаев коронавирусной инфекции

255 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Крыму на 25 октября, сообщил на своей странице в социальной сети глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Власти Севастополя объяснили сложившуюся из-за COVID-19 ситуацию в городе У 54 новых пациентов с подтвержденным диагнозом болезнь протекает без симптомов. Общее количество случаев коронавирусной инфекции в Крыму достигло 8249, из них выздоровели 4447 человек.

«При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, — подчеркнул Сергей Аксенов. — В обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров горячей линии».