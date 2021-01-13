В Крыму выставили на торги винзавод «Коктебель»

В Крыму продадут завод марочных вид «Коктебель» вслед за «Массандрой». Соответствующий лот опубликован на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

«Дочка» банка «Россия» купила 100% акций крымского винзавода «Массандра» Начальная цена лота — чуть более 100 млн рублей. Большую часть составляет недвижимое имущество, а земельные участки предприятия оценены более чем в 17,35 млн рублей. Движимое имущество — чуть менее двух млн рублей.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 20 января. Торги пройдут 26 января.