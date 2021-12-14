В Крыму взяли под стражу водителя, сбившего двух детей

В Крыму на два месяца взяли под стражу водителя, сбившего двух детей-пешеходов на обочине дороги, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Крыму водитель попавшего в ДТП авто погиб под колесами другой машины Напомним, что девочка 2007 года рождения скончалась от критических травм в больнице. Второй пострадавший, мальчик 2008 года рождения, госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу.

ДТП произошло 12 декабря в селе Краснолесье Симферопольского района. 38-летний пьяный водитель не справился с управлением авто Acura MDX и наехал на детей. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел.