В Крыму у 144 человек подтвердился COVID-19 за сутки

В Крыму за сутки выявили 144 случая заражения COVID-19. Информацию об этом опубликовал глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму могут ввести новые ограничения из-за роста числа заболевших ковидом «Из общего количества заболевших 125 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа», — написал он.

С начала пандемии COVID-19 в регионе диагностирован у 45 321 человека, выздоровели за весь период 41 867 пациентов.