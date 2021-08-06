В Крыму убийцу полуторагодовалой дочери приговорили к 13 годам колонии

В Крыму признали 24-летнего жителя Бахчисарайского района виновным в убийстве малолетней дочери, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Крыму будут судить мужчину за убийство сожительницы «Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в ведомстве.

Преступление было совершено 2 января этого года в Бахчисарае. На момент трагедии мужчина находился в состоянии опьянения. Он был недоволен плачем малолетней девочки, поэтому задушил ее.