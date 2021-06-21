В Крыму усилятся группировки военнослужащих для борьбы с последствиями потопа

В Крыму наращиваются группировки военнослужащих для оказания помощи пострадавшим от потопа. Данные указания дал министр обороны России Сергей Шойгу по поручению Президента страны Владимира Путина.

От ведомства работают около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Они задействованы в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах. В составе мобильных отрядов Минобороны – специальная инженерная техника для расчистки завалов и селевых сходов грунта, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды, большегрузные автомобили повышенной проходимости для перевозки вещей, стройматериалов и товаров первой необходимости.

По запросу местных администраций в населенных пунктах развернуты полевые кухни и размещены мобильные пункты питания. В свою очередь, мобильные отряды Минобороны России выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.