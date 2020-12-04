В Крыму установили 40 будок для бездомных собак

Крымские предприниматели установили 40 будок в передержке для бездомных собак КРОО «Верный друг», передает пресс-служба Мининформа РК.

В Евпатории мужчина пытался спасти собаку из колодца и упал в него сам Кроме того, неравнодушные бизнесмены доставили в передержку материалы для строительства и утепления вольеров. А в ближайшие недели в вольерах будет установлено освещение.

Напомним, что в передержке находится более 80 собак в разном состоянии здоровья. Они попали сюда по программе стерилизации бездомных животных (жертвы ДТП, потерянные, подкинутые, выброшенные прежними хозяевами).