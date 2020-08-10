В Крыму утонули двое мужчин в Черном море

Спасатели Крыма зафиксировали два случая утопления в Черном море за минувшие сутки, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Крыму утонул человек Эксперты сообщили, что тело одного из погибших прибило к берегу спустя неделю после его утопления. Мужчина, который утонул 1 августа, был найден на одном из пляжей Гурзуфа.

«Первого августа от очевидца поступила информация о том, что в 1500 м от берега в акватории Черного моря в районе между горой Аю-Даг и скалами Адалары утонул мужчина. Девятого августа тело мужчины было обнаружено в камнях на диком пляже за территорией апартаментов «Наутилус» пгт Гурзуф», — уточнили в сообщении.