В Крыму увеличен коечный фонд для пациентов с COVID-19

В Крыму коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией увеличен до 5 365 мест, передают «РИА Новости (Крым)» со ссылкой на Совет министров РК Юрия Гоцанюка.

Он уточнил, что в крымских медицинских учреждениях развернуто 5076 коек для взрослых пациентов и 289 — для детей.

«Для обеспечения доставки пациентов с коронавирусной инфекцией определено 20 бригад, из которых 15 бригад скорой помощи, три бригады медицины катастроф, две эвакуационно-транспортировочные бригады санитарной авиации. В настоящее время продолжают свою работу дополнительно развернутые выездные общепрофильные бригады скорой медицинской помощи для оказания экстренной медицинской помощи», – уточнил Гоцанюк.