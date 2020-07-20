В Крыму увеличилось число заразившихся COVID-19 на 14 человек

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Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

За минувшие сутки еще у 14 крымчан зафиксировали COVID-19. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму больных коронавирусом стало на 26 человек больше «Девять из них выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе, один из них — прибывший из другого субъекта РФ), четыре человека выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один – при скрининге здоровых лиц», — сообщил Аксенов.

Всего на полуострове зарегистрировано 983 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 721 человек.

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