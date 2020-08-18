В Крыму за минувшие сутки два человека скончались в результате ДТП

На дорогах Крыма за минувшие сутки погибли два человека в ДТП, передает Управление ГИБДД МВД по РК.

В Севастополе «скорая» сбила 12-летнего мальчика на скейте Одна из аварий с летальным исходом произошла накануне ночью на дороге Симферополь — Евпатория. Так, 38-летний водитель «Запорожца» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу Lexus, в результате чего иномарка столкнулась с «Запорожцем». Водитель ЗАЗ скончался от полученных травм.

Еще одна авария произошла на трассе Черноморское – Воинка в Раздольненском районе. Водитель авто Ford Mondeo не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП 31-летний водитель погиб.