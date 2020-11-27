В Крыму за неделю погибли 13 человек и 44 травмировались в результате ДТП

В Крыму за неделю на дорогах полуострова зафиксировано 31 ДТП, в результате которых погибли 13 человек и 44 травмировались, передает управление ГИБДД МВД по РК.

Под Судаком у грузового автомобиля отказали тормоза во время движения «Среди ДТП зарегистрировано восемь наездов на пешеходов, 15 столкновений, три опрокидывания, один наезд на препятствие, четыре съезда с дороги», — уточнили в сообщении.

В ГИБДД назвали главными причинами ДТП выезд на полосу встречного движение, нарушение скоростного режима и правил проезда пешеходного перехода.