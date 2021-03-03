В Крыму за неделю рекордно выросли темпы вакцинации от коронавируса

Минувшая неделя стала рекордной по темпам вакцинации населения от COVID-19, передает Крыминформ, ссылаясь на руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталью Пеньковскую.

В Крыму коронавирус подтвержден у 65 человек за сутки «Темпы иммунизации за последнюю неделю выше всех предыдущих по количеству сделанных манипуляций. И имеется в виду и первая, и вторая вакцинация», – объяснила Пеньковская.

По словам министра здравоохранения РК Александра Остапенко, регион получил 62 323 дозы вакцины. Уже привито — 42690 пациентов.