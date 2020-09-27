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Стабильный рост. В Крыму за стуки выявили 86 заражённых коронавирусом. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал глава соседнего региона Сергей Аксёнов.

«28 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 20 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 из них прибыл из другого субъекта РФ), еще 1 случай завозной из Украины», – сообщил Сергей Аксёнов.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 4 305 случаев новой коронавирусной инфекции, 576 из них – за минувшую неделю. Выздоровели за весь период – 2 685 человек. Умерли – 59.