В Крыму за сутки более 200 новых случаев COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что регионе зарегистрировано 214 случаев COVID-19 за минувшие сутки.

В Севастополе 55 человек заразились COVID-19 и четыре скончались На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он отметил, что у 43 человек болезнь протекает бессимптомно.

«Из общего количества заболевших 130 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, шесть случаев завезены из-за рубежа», — написал Аксенов.