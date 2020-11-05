В Крыму за сутки COVID-19 подтвердился у 207 человек

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В Крыму статистика заболеваемости продолжает бить рекорды. Коронавирус за сутки там подтверждён у 207 человек, два человека умерли от осложнений заболевания, передаёт пресс-служба Минздрава Крыма.

У 34-х вновь выявленных пациентов заболевание протекает бессимптомно. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Из общего количества заболевших 106 выявлены при обращении за медицинской помощью, 100 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай – завозной из-за рубежа», – написал он.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 10 364 человек с начала года, выздоровевших за весь период – более половины. С начала пандемии в Крыму зафиксировано 153 смерти пациентов с коронавирусом.