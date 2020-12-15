В Крыму за сутки COVID-19 подтвердился у 345 человек

ТАСС/ Гавриил Григоров

В Крыму коронавирус подтвердили у 345 человек. Об этом в социальных сетях написал глава Республики Сергей Аксёнов. Он уточнил, что среди выявленных – 41 случай с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 277 выявлены при обращении за медицинской помощью, 68 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Восемь пациентов с коронавирусом умерли в Крыму. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения региона. Всего с начала пандемии в республике COVID-19 подтвердили у 19 634 человек, скончались 385, выздоровели 14 763.