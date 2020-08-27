В Крыму за сутки COVID-19 заразилось рекордное число людей

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму за сутки заразились COVID-19 рекордное число людей — 56. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Аксенов снял запрет на проведение соревнований в Крыму «21 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 – при скрининге здорового населения», — написал он.

С начала пандемии на полуострове зарегистрировано 2187 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1557 человек.