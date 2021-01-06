В Крыму за сутки девять человек умерли от коронавируса

Девять летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, зарегистрировано в Крыму за минувшие сутки. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 556 человек.

В Крыму за сутки зарегистрировано 203 случая COVID-19 По состоянию на 6 января, на полуострове выявлено 225 новых случаев коронавирусной инфекции. Количество заболевших с начала 2020 года достигло 26 702 человек.

Из общего числа заболевших 2 009 человек уже выздоровели, за сутки после лечения от коронавируса врачи выписали 218 бывших пациентов.