В Крыму за сутки два человека пострадали в двух ДТП

В Крыму два человека травмировались в результате ДТП, которые произошли накануне на западе и на востоке полуострова, передает пресс-служба регионального МЧС.

Человек пострадал в ДТП на трассе «Таврида» Одно из ДТП произошло на выезде из поселка Черноморское в сторону Евпатории — столкнулись авто «ГАЗель» и «Лада 2111». Пострадавшая оказалась зажата в искореженном авто, поэтому на помощь подоспели спасатели. По итогу она была передана сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Также помощь спасателей понадобится на автодороге Судак-Солнечная Долина. Здесь произошло столкновение мотоцикла «Ямаха» со встречным автомобилем, после чего байк опрокинулся. Водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был отправлен в больницу.