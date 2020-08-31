В Крыму за сутки количество зараженных COVID-19 выросло на 54 человека

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 54 случая COVID-19. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму за сутки стало на 84 ковидзараженных больше «28 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 – при скрининге здорового населения», — написал он.

С начала пандемии на полуострове зарегистрировано 2453 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1654 человека.