В Крыму за сутки коронавирус выявили у 124 человек

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В Крыму снижается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За сутки диагноз подтвердился у 124 человек, об этом на свой странице «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксёнов. Он уточнил, что из этого числа у семерых болезнь протекает бессимптомно.

«Из общего количества заболевших 88 выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил глава региона.

А по сообщению Министерства здравоохранения республики, по состоянию на утро 17 февраля от коронавируса умерли четыре человека. Всего с начала пандемии зафиксирован 871 летальный случай. За весь период диагноз подтвердился у 34 722 человек. 30 262 пациента выздоровели, 871 – умерли.