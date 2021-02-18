В Крыму за сутки коронавирусом заболели 126 человек

В Крыму за сутки выявлено 126 случаев заражения COVID-19. 8 из них — с бессимптомным течением заболевания. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Из общего количества заболевших 105 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал глава региона.

Также за сутки коронавирус унёс жизни еще шестерых человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в республике заболели 34898 человек. выздоровевших за весь период – 30 550, из них 288 – за последние сутки.