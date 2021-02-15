В Крыму за сутки коронавирусом заболели 128 человек

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В Крыму за сутки коронавирус выявили у 128 человек, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 14 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 128 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением, 87 заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью, 41 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксёнов.

Всего в Крыму коронавирус подтверждён у 34 523 человек. Выздоровевших за весь период 29 946 человек, умерли 861 человек, пять из которых – за минувшие сутки, уточнили в Министерстве здравоохранения Республики.