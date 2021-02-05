В Крыму за сутки коронавирусом заболели 152 человека

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В Крыму диагноз COVID-19 подтвердился у 152 человек. 15 из них переносят болезнь без симптомов. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксёнов в своих социальных сетях.

«Из общего количества заболевших 102 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», — написал Сергей Аксёнов.

При этом за последние сутки коронавирус унёс жизни восьмерых крымчан. Об этом написано на сайте регионального Министерства здравоохранения. С начала пандемии в Крыму COVID-19 заразились 33 тысячи 132 человека, умерли 799 заболевших, выздоровели 28 тысяч 355 пациентов.