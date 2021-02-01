В Крыму за сутки коронавирусом заболели 156 человек

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В Крыму новая коронавирусная инфекция за сутки выявлена у 156 человек. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 31 января на территории Республики Крым зарегистрировано 156 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 133 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал он.

Также за минувшие сутки COVID-19 унёс жизни еще семерых заболевших. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Крыму коронавирус подтверждён в 32 543 случаях. Выздоровевших за весь период – 26 803, умерли 760 человек.