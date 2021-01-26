В Крыму за сутки коронавирусом заболели 157 человек

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В Крыму коронавирус за сутки унёс жизни 9 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения республики. Общее число смертей за весь период пандемии – 720. Диагноз на утро 26 января подтвердился у 157 жителей региона. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов. По его данным, 7 случаев из них – с бессимптомным течением заболевания.

«Из общего количества заболевших 113 выявлены при обращении за медицинской помощью, 44 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил глава республики.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 31 496 человек. Выздоровевших за весь период 25 320 человек.