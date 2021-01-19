В Крыму за сутки коронавирусом заболели 192 человека

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В Крыму на утро вторника зафиксировано 192 новых случая COVID-19. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Из общего количества заболевших 163 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – пояснил руководитель соседнего региона.

Восемь пациентов за минувшие сутки умерли. Таким образом, общее число скончавшихся за время пандемии в Республике достигло 662 человек. Всего с прошлого года коронавирус подтверждён у 29 954 пациентов в Крыму. Выздоровевших за весь период 23 878, летальных исходов – 662.