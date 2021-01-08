В Крыму за сутки коронавирусом заболели 230 человек, девять скончались

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В Крыму за прошедшие сутки было выявлено 230 заражённых коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов. По этим данным, 10 новых случаев заболевания протекают бессимптомно.

Также за прошедшие сутки 9 человек с подтверждённым диагнозом скончались. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма. Общее число умерших с начала пандемии составило 574 человека. Всего на полуострове COVID-19 подтверждён у 27 164 человек. Выздоровевших за весь период – более 21 тысячи.