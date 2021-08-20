Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Крыму за сутки коронавирусом заболели 365 человек. Такую информацию по состоянию на 20 августа опубликовал на своих страницах в соцсетях глава республики Сергей Аксёнов. Также, по информации регионального Минздрава, 16 пациентов, заражённых COVID-19, умерли.

«Из общего количества заболевших 303 выявлены при обращении за медицинской помощью, 60 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы», – написал глава региона.

Всего с начала пандемии в Крыму было зарегистрировано 67 441 случай заражения COVID-19. Выздоровели 56 944 человека, из них – 443 за последние сутки. 2038 пациентов не смогли побороть болезнь и скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.