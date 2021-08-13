В Крыму за сутки коронавирусом заболели 390 человек

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Ещё 390 случаев заражения коронавирусом по состоянию на утро 13 августа подтверждено в Крыму. По данным главы региона Сергея Аксёнова, 336 новых заболевших выявили, когда они обратились за медицинской помощью. 51 человек заразился COVID-19 после контакта с инфицированным, трое заболевших коронавирусом прибыли в Крым из-за границы.

Днём ранее республиканские врачи выявили 393 новых случаев заражения. Кроме того, по данным Министерства здравоохранения региона, за сутки умерли 15 пациентов , 283 смогли перебороть инфекцию.