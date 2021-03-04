В Крыму за сутки коронавирусом заболели 67 человек

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Ещё четыре крымчанина с COVID-19 скончались в соседней Республике Крым за минувшие сутки. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства здравоохранения региона. Новых заражённых в Крыму – 67, о чём на своих страницах в социальных сетях написал глава Республики Сергей Аксёнов.

«Из общего количества заболевших 43 выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – уточнил руководитель региона.

Всего с начала прошлого года коронавирус в Крыму обнаружен у 35 989 человек. Более 32 тысяч пациентов выздоровели, умерли – 949.