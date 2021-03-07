В Крыму за сутки коронавирусом заболели 68 человек

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В соседней Республике Крым обнаружено 68 новых заражённых. Об этом на своих официальных страницах в социальных сетях сообщил руководитель региона Сергей Аксёнов.

«Из общего количества заболевших 52 выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил глава Крыма.

Кроме того, по данным Министерства здравоохранения Республики, от осложнений, вызванных коронавирусом, в четверг скончались 6 пациентов.

Всего с прошлого года в Крыму инфекция обнаружена у 36 057 человек. Почти 32,5 тысячи выздоровели (в том числе 119 – за последние сутки), 955 – скончались.