Фото: pxhere.com

В Крыму за сутки скончались шесть человек от коронавируса. Такие данные приводятся на сайте Министерства здравоохранения Республики.

Сергей Аксёнов на своих страницах в социальных сетях добавил: на утро 31 октября в регионе выявлено 227 новых случаев заражения.

«Из общего количества 149 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным. Ещё 4 случая – завозные из-за границы», – написал глава Крыма. Всего с начала пандемии в соседней Республике выявлено 9452 случая коронавируса, выздоровели 5376 пациентов, 137 – скончались.