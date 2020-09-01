В Крыму за сутки скончался один человек с подтвержденным COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму один человек с подтвержденным COVID-19 скончался за минувшие сутки, передает Минздрав РК.

Более 2500 человек заразились COVID-19 в Крыму за все время Число умерших с подтвержденным коронавирусом на полуострове возросло до 31 человека.

Ранее глава РК прокомментировал эпидемиологическую обстановку в Крыму. Он объяснил, что рост числа зараженных COVID-19 в регионе в последние две недели связан, в первую очередь, с увеличением процента охвата населения Крыма тестированием.