В Крыму за сутки выявили 253 новых случая COVID-19

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Жизни восьмерых крымчан унесла новая коронавирусная инфекция за минувшие сутки. Соответствующие данные опубликованы на сайте регионального Министерства здравоохранения. Кроме того, диагноз подтверждён ещё у 253 жителей республики. Об этом на своих официальных страницах в социальных сетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Из общего количества заболевших 181 выявлен при обращении за медицинской помощью, 72 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – уточнил он.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Крыму заразились 29 762 человека. Более 23,5 тысяч пациентов выздоровели, 654 – скончались.